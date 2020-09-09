Навального отравили новым видом "Новичка" - СМИ

Российского оппозиционера Алексея Навального отравили новой разновидностью "Новичка".
Доступ к нему есть только у спецслужб, сообщает немецкий журнал Die Zeit со ссылкой на источники.
Эта версия "Новичка" более смертоносная и действует медленнее, говорит источник.
Отравители планировали, что Навальный должен умереть в самолете. Он остался жив благодаря цепочке случайностей. Пилот сразу посадил самолет, врачи оперативно вкололи ему атропин.
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Die Zeit сообщает, что операцию могла провести только российская спецслужба.
"Это оставляет только один правдоподобный вывод. Именно Кремль отдал приказ убрать с дороги нежелательного политика", - считает немецкое издание.
Немецкие врачи нашли остатки веществ на горлышке бутылки с водой, из которой пил Навальный, и на его руках. Немецкие власти считают, что один из агентов, мог нанести яд на поверхность чашки, или яд добавили в готовый чай.
20 августа российскому политику Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. 2 сентября в правительстве Германии заявили, что, согласно выводам военных токсикологов, Навального отравили веществом из группы "Новичок".
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