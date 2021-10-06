НАТО высылает 8 российских дипломатов

Саммит НАТО в Брюсселе / ​​Getty Images

НАТО отправит восемь работников российской миссии при Альянсе в Брюсселе из-за враждебную деятельность Москвы.

Со ссылкой на соответствующее заявление НАТО, переданную журналистам в Брюсселе, пишет в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

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В заявлении говорится, что НАТО отзывает аккредитацию восьми членов российского представительства, "которые являются необъявленной офицерами российской разведки".

"Также можем подтвердить, что сократили до 10 количество должностей, которые Россия может аккредитовать при НАТО. Политика в отношении России остается последовательной. Мы усилили сдерживания и защиту в ответ на агрессию России. В то же время остаемся открытыми для конструктивного диалога", - говорится в заявлении.

Среди действий России, в НАТО признали враждебными, фигурируют "убийства и шпионаж".

Украина и Грузия станут членами НАТО. Однако будет это не в ближайшее время. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции,