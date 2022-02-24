НАТО отреагировало на нападение России

НАТО назвало нападение России угрозой евроатлантической безопасности. Фото: Getty images

НАТО считает действия России угрожающими евроатлантической безопасности.

Об этом говорится в официальном заявлении Альянса.

НАТО развертывает дополнительные оборонные сухопутные и воздушные силы в восточной части.

"Мы решительнее осуждаем ужасное нападение России на Украину, которое является абсолютно неоправданным и неспровоцированным. Наши мысли со всеми погибшими и ранеными, с народом Украины. Мы также осуждаем Беларусь за то, что она позволила эту атаку. Это новое нападение является серьезным нарушением международного права, включая Устав ООН, и полностью противоречит обязательствам России в Хельсинкском Заключительном акте, Парижской хартии, Будапештском меморандуме и Основополагающем акте НАТО-Россия. Это акт агрессии против независимой мирной страны", - говорится в тексте заявления.

В НАТО пообещали, что Россия заплатит очень большую экономическую и политическую цену.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия влупила по военному объекту в Броварах. В ОП предупредили о дальнейших атаках

"Сегодня мы провели консультации в соответствии со статьей четвертой Вашингтонского договора. Мы решили, согласно нашему оборонному планированию защиты всех союзников, принять дополнительные меры для дальнейшего усиления сдерживания и обороны в Альянсе. Наши меры есть и остаются превентивными, пропорциональными и не эскалационными", - написали в заявлении.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал о поддержке Украины.

"Страны НАТО проведут встречу, чтобы обсудить последствия агрессивных действий России. Мы поддерживаем народ Украины в это ужасное время. НАТО сделает все возможное для защиты и обороны всех союзников", - отметил он.