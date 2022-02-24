НАТО отреагировало на нападение России

НАТО считает действия России угрожающими евроатлантической безопасности.
Об этом говорится в официальном заявлении Альянса.
НАТО развертывает дополнительные оборонные сухопутные и воздушные силы в восточной части.
"Мы решительнее осуждаем ужасное нападение России на Украину, которое является абсолютно неоправданным и неспровоцированным. Наши мысли со всеми погибшими и ранеными, с народом Украины. Мы также осуждаем Беларусь за то, что она позволила эту атаку. Это новое нападение является серьезным нарушением международного права, включая Устав ООН, и полностью противоречит обязательствам России в Хельсинкском Заключительном акте, Парижской хартии, Будапештском меморандуме и Основополагающем акте НАТО-Россия. Это акт агрессии против независимой мирной страны", - говорится в тексте заявления.
В НАТО пообещали, что Россия заплатит очень большую экономическую и политическую цену.
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"Сегодня мы провели консультации в соответствии со статьей четвертой Вашингтонского договора. Мы решили, согласно нашему оборонному планированию защиты всех союзников, принять дополнительные меры для дальнейшего усиления сдерживания и обороны в Альянсе. Наши меры есть и остаются превентивными, пропорциональными и не эскалационными", - написали в заявлении.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал о поддержке Украины.
"Страны НАТО проведут встречу, чтобы обсудить последствия агрессивных действий России. Мы поддерживаем народ Украины в это ужасное время. НАТО сделает все возможное для защиты и обороны всех союзников", - отметил он.
Президент России Владимир Путин в 4:00 вышел в прямой эфир и объявил о начале "военной операции на Донбассе". После этого в разных городах Украины начались взрывы.
Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение.
По информации пограничников, российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Белоруссия поддержала незаконные действия россиян.
Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.
Украинские военные сбили пять вражеских самолетов и вертолет в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Отражая атаку на город Счастье, украинские бойцы уничтожили технику и ликвидировали около 50 врагов.
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