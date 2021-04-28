Нашли способ, как уничтожить коронавирус за секунду

Ученые нашли способ, как уничтожить коронавирус. Фото: blagomed

Американские ученые из Техасского университета исследовали способ, который позволяет уничтожать коронавирус за считанные секунды.

Об этом сообщил Phys.org.

Профессор кафедры электротехники Арум Хан со своими сотрудниками смог уничтожить Covid-19 за секунду с помощью высокой температуры.

Применение термообработки для уничтожения вируса демонстрировали и раньше, однако в прошлых исследованиях температуру применяли от 1 мин до 20 мин. Применение тепла в течение долгого времени является сложным и дорогим процессом.

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"Хан и его команда продемонстрировали, что термическая обработка менее чем за секунду полностью нейтрализует коронавирус, обеспечивая возможное снижение распространения COVID-19, особенно воздушно-капельным путем", — отмечается в публикации.

Ученые пропустили через секцию трубки с нагретой стали раствор, содержащий коронавирус. Оказалось, что если раствор нагреть почти до 72°C в течение примерно полсекунды, титр вируса уменьшится в 100 тыс. раз. Этого достаточно для его нейтрализации.

Исследователи считают, что этот метод можно использовать с помощью систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

В США полностью вакцинированным от коронавируса американцам разрешили не носить маску на улице, за исключением многолюдных мест.