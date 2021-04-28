Нашли способ, как уничтожить коронавирус за секунду

Американские ученые из Техасского университета исследовали способ, который позволяет уничтожать коронавирус за считанные секунды.
Об этом сообщил Phys.org.
Профессор кафедры электротехники Арум Хан со своими сотрудниками смог уничтожить Covid-19 за секунду с помощью высокой температуры.
Применение термообработки для уничтожения вируса демонстрировали и раньше, однако в прошлых исследованиях температуру применяли от 1 мин до 20 мин. Применение тепла в течение долгого времени является сложным и дорогим процессом.
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"Хан и его команда продемонстрировали, что термическая обработка менее чем за секунду полностью нейтрализует коронавирус, обеспечивая возможное снижение распространения COVID-19, особенно воздушно-капельным путем", — отмечается в публикации.
Ученые пропустили через секцию трубки с нагретой стали раствор, содержащий коронавирус. Оказалось, что если раствор нагреть почти до 72°C в течение примерно полсекунды, титр вируса уменьшится в 100 тыс. раз. Этого достаточно для его нейтрализации.
Исследователи считают, что этот метод можно использовать с помощью систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
В США полностью вакцинированным от коронавируса американцам разрешили не носить маску на улице, за исключением многолюдных мест.
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