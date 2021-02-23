Нашли наскальный рисунок, которому 17,5 тыс. лет

В австралийском регионе Кимберли обнаружили древний наскальный рисунок.

На скале в натуральную величину был изображен кенгуру. Об этом сообщает Daily Mail.

Эксперты считают, что рисунке около 17,5 тыс. лет.

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Один из главных исследователей проекта Свен Узман сказал, что наскальная живопись откроет путь к дальнейшему пониманию истории культуры коренных народов.

"Изображение похоже на наскальные рисунки, датируемые более чем 40 тыс. Лет назад. Это указывает на культурную связь и намекает на еще более древнее наскальный искусство", - добавил он.

Ученые из Испании выяснили, кто был автором древних наскальных рисунков в пещере Лос-мачос на юге страны. Петроглифы в виде кругов, линии, человекообразных фигурок, рисовали 6,5-4 тыс. лет назад.