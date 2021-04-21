Нарушителей карантина бьют и заставляют делать физические упражнения

Индийские полицейские бьют нарушителей карантина и заставляют выполнять физические упражнения / Jam Press

Индийская полиция унижает нарушителей карантина физическими наказаниями на фоне огромного количества заболеваний в стране.

Полиция била местных жителей палками и заставляла выполнять приседания и отжимания на улицах города Чаттарпуре. Индийские власти из-за карантина изо всех сил пытаются сдержать смертоносный новый штамм коронавируса, от которого болеют все больше людей и все больше молодежи. Об этом пишет The Daily Mail.

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Больницы в столице Дели предупреждают, что у них может закончиться кислород для больных. Индия оказалась во второй волне пандемии из-за ослабления карантина и новый штамм B.1.617, из-за которого в этом месяце уже заболели 3,5 млн человек.

Ежедневно в стране фиксируют около 300 тыс. новых больных коронавирус и более 2 тыс. смертей. В стране с населением 1,37 млрд людей 15,6 млн зафиксированных случаев коронавируса и более 183 тыс. погибших. По количеству больных страна на втором месте в мире, а по количеству смертей на четвертом.