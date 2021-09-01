Напуганные россияне пытались закопать археологов: боялись, что им установят вышки 5G

Россияне пытались закопать археологов. Фото: скриншот с видео

В Ростовской области в России испуганные местные жители напали на группу археологов, проводивших раскопки. Они засыпали ученых землей.

Об инциденте сообщило издание РБК.

Местные боялись, что археологи устанавливают в населенном пункте вышки 5G.

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Несколько мужчин подошли с лопатами к шурфу и начали его закапывать несмотря на то, что там находились ученые.

5G якобы негативно влияет на здоровье, уверяли нападающие. Заявляли, что не допустят строительства вышки, хотя ее никто и не собирался строить.

"В полицию подали заявление о привлечении виновных к ответственности. Работы остановили в целях безопасности археологов", - отметили в полиции.

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