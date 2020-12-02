Наполеон сам положил императорскую корону себе на голову

Коронация Наполеона I. Картина Жака-Луи Давида / Wikipedia

2 декабря 1804-го в соборе Нотр-Дам в Париже состоялась церемония коронации Наполеона Бонапарта. Он стал первым французом, который получил титул императора за тысячу лет. Папа Пий VII вручил Наполеону корону, которую 35-летний завоеватель Европы, сам положил себе на голову.

Наполеон Бонапарт стал одним из крупнейших военных стратегов в истории. Он быстро поднялся по военной и политической лестнице во время Французской революции в конце 1790-х.

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До 1799-го Франция воевала с большей частью Европы. Наполеон вернулся с египетской кампании, чтобы взять на себя правление правительством в Париже и спасти страну от краха. Он стал первым консулом в 1800-м, реорганизовал армию и победил Австрию. В 1802-м установил Наполеоновский кодекс - новую систему французского права. В 1804-м основал Французскую империю.

До 1812-го империя Наполеона простиралась от Испании и Италии до современной Германии и страны Центральной Европы, которые тогда принадлежали Австрийской и Российской империям.

Начиная с 1812-го, Наполеон начал проигрывать, пережив катастрофическое вторжение в Россию, проиграв в Испании и потерпев полный разгром от союзных европейских войск в 1814-м. Первой Французской империи наступил конец в 1814-м с отречением Наполеона от престола и ссылкой на остров Эльба у итальянских берегов.

В начале 1815-го он бежал из ссылки, собрал новую Великую армию, которая в конце концов проиграла в битве при Ватерлоо союзным войскам 18 июня 1815-го. Во Франции произошла реставрация монархии Бурбонов, однако теперь ограниченной конституцией.

Наполеона сослали подальше, на остров святой Елены, что у берегов Африки, где он жил под домашним арестом с несколькими последователями. В мае 1821-го умер, скорее всего, от рака желудка. Ему был 51 год. В 1840 году его тело привезли в Париж, где произошли пышные похороны.