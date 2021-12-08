Нападение на Украину. Россия привлечет все наземные войска к западу от Урала - Нуланд

Россия готовится к военным действиям против Украины и может задействовать в атаке 100 батальонных тактических групп.
Об этом сообщила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд в Конгрессе США.
Нуланд напомнила американским политикам, что Россия разместила около 100 тысяч военных у границ Украины.
По ее словам, для захвата Украины Кремль может выставить вдвое больше сил, чем стянул к своим западным границам этой весной. Нуланд предупредила, что Москва планирует привлечь около 100 батальонных тактических групп — почти все наземные войска к западу от Урала.
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Российские военные и разведка продолжают готовиться к агрессивным действиям против Украины в начале 2022, добавила Нуланд.
Ранее Нуланд заявила, что президент США Джо Байден не пошел на уступки Путину по расширению НАТО.
В разговоре с Путиным президент США заявил, что "внешние силы" не могут иметь права вето в вопросе вступления в НАТО отдельных стран. Эти вопросы решают только члены Альянса и страны-кандидаты.
Кроме того, Вашингтон усилит своих союзников по НАТО в Восточной Европе, если Кремль решится на вторжение в Украину.
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