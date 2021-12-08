Нападение на Украину. Россия привлечет все наземные войска к западу от Урала - Нуланд

 
Ексклюзивы
1/5
Маршрутку затянуло под прицеп и смяло: вспоминаем самые кровавые аварии за последние десятилетие
Маршрутку затянуло под прицеп и смяло: вспоминаем самые кровавые аварии за последние десятилетие
Просмотров: 945
Зеленский "замочил" Медведчука и сам превращается в олигарха - Николов
Зеленский "замочил" Медведчука и сам превращается в олигарха - Николов
Просмотров: 1332
Байден говорит о расплате России за возможную новую агрессию против Украины - обзор мировой печати
Байден говорит о расплате России за возможную новую агрессию против Украины - обзор мировой печати
Просмотров: 1134
"Жене писали на дверях "бандеровка": Методий Волынец 11 лет провел в советских лагерях
"Жене писали на дверях "бандеровка": Методий Волынец 11 лет провел в советских лагерях
Просмотров: 855
Коломойский руками Зеленского создает проблемы Ахметову: почему началась и чем закончится война президента с олигархом
Коломойский руками Зеленского создает проблемы Ахметову: почему началась и чем закончится война президента с олигархом
Просмотров: 2133
Самый длинный рейд в истории и самое большое количество женщин: 30 поразительных фактов о ВСУ
Самый длинный рейд в истории и самое большое количество женщин: 30 поразительных фактов о ВСУ
Просмотров: 2727
"Пуля вошла в правый глаз. Металлическая пластина закрывает пол черепа": как среди гор реабилитируют ветеранов
"Пуля вошла в правый глаз. Металлическая пластина закрывает пол черепа": как среди гор реабилитируют ветеранов
Просмотров: 7416
"Ахметову давно надо дать по рукам" - Бессмертный
"Ахметову давно надо дать по рукам" - Бессмертный
1 Просмотров: 1485
Непонятно, есть ли Путин в списке врагов Зеленского. Это пугает и огорчает
Непонятно, есть ли Путин в списке врагов Зеленского. Это пугает и огорчает
Просмотров: 1206
Гончаренко в холодном море, Фирсов с голым торсом, а Богдан на вечеринке с кальяном - неделя политиков в фото
Гончаренко в холодном море, Фирсов с голым торсом, а Богдан на вечеринке с кальяном - неделя политиков в фото
Просмотров: 4725
Фото
Все фото
3
12
4
4
5
Мужчина потратил $330 тыс. и восемь лет на игрушечную железную дорогу
Мужчина потратил $330 тыс. и восемь лет на игрушечную железную дорогу
Мощное извержение вулкана Семеру: возросло число погибших
Мощное извержение вулкана Семеру: возросло число погибших
Полицейский автомобиль въехал в толпу митингующих в столице Мьянмы
Полицейский автомобиль въехал в толпу митингующих в столице Мьянмы
Эстонские военные будут помогать полякам на границе
Эстонские военные будут помогать полякам на границе
Любовница бывшего испанского короля шантажировала и получила $6,1 млн
Любовница бывшего испанского короля шантажировала и получила $6,1 млн
Видео
Все видео
"Украина агрессивно себя ведет", "Путин охраняет от украинцев" - миф о "братских" россиянах развеяли одним видео
"Украина агрессивно себя ведет", "Путин охраняет от украинцев" - миф о "братских" россиянах развеяли одним видео
Выпустили трейлер новой части "Матрицы"
Выпустили трейлер новой части "Матрицы"
Разбитый "к счастью" кокос о новую дорогу, сделал в ней яму
Разбитый "к счастью" кокос о новую дорогу, сделал в ней яму
Митинг антивакцинаторов разгоняли водометами
Митинг антивакцинаторов разгоняли водометами
Ковид и Пфайзер: определили самые оригинальные имена для домашних питомцев
Ковид и Пфайзер: определили самые оригинальные имена для домашних питомцев
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3150
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 5625
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1224
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 3861
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 918
Колонка
06 декабря 2021
Просмотров: 693
Не хотіли образити
"Я поважаю людей, які справді згадують жертв Голодомору й запалюють свічку. Але щиро. І не кричать, які вони правильні, а після сторіз зі свічкою ...
среда, 08 декабря 2021 02:08

Нападение на Украину. Россия привлечет все наземные войска к западу от Урала - Нуланд

  Комментировать
Нападение на Украину. Россия привлечет все наземные войска к западу от Урала - Нуланд
Россия нападет на Украину в начале 2022 года. Фото: Reuters

Россия готовится к военным действиям против Украины и может задействовать в атаке 100 батальонных тактических групп.

Об этом сообщила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд в Конгрессе США.

Нуланд напомнила американским политикам, что Россия разместила около 100 тысяч военных у границ Украины.

По ее словам, для захвата Украины Кремль может выставить вдвое больше сил, чем стянул к своим западным границам этой весной. Нуланд предупредила, что Москва планирует привлечь около 100 батальонных тактических групп — почти все наземные войска к западу от Урала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Будут атаковать с трех направлений: показали план нападения России на Украину

Российские военные и разведка продолжают готовиться к агрессивным действиям против Украины в начале 2022, добавила Нуланд.

Ранее Нуланд заявила, что президент США Джо Байден не пошел на уступки Путину по расширению НАТО.

В разговоре с Путиным президент США заявил, что "внешние силы" не могут иметь права вето в вопросе вступления в НАТО отдельных стран. Эти вопросы решают только члены Альянса и страны-кандидаты.

Кроме того, Вашингтон усилит своих союзников по НАТО в Восточной Европе, если Кремль решится на вторжение в Украину.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нападение на Украину. Россия привлечет все наземные войска к западу от Урала - Нуланд». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Погибших уже 13: показали кадры столкновения маршрутки с грузовиком
Погибших уже 13: показали кадры столкновения маршрутки с грузовиком
10
 Просмотров: 40061
Зрители плевали в воду, в которой плавали россияне. Состоялся самый кровавый матч по водному поло
Зрители плевали в воду, в которой плавали россияне. Состоялся самый кровавый матч по водному поло
 Просмотров: 13473
Для невакцинированных украинцев начал действовать карантин
Для невакцинированных украинцев начал действовать карантин Просмотров: 13185
Ехали с кладбища. Домой было несколько километров: подробности гибели отца с сыновьями
Ехали с кладбища. Домой было несколько километров: подробности гибели отца с сыновьями
5
 Просмотров: 12420
В России морозы побили рекорд за 128 лет
В России морозы побили рекорд за 128 лет Просмотров: 9027
Мир
Австралия поддержала бойкот Олимпийских игр в Пекине
Австралия поддержала бойкот Олимпийских игр в Пекине Просмотров: 9
Мужчина потратил $330 тыс. и восемь лет на игрушечную железную дорогу
Мужчина потратил $330 тыс. и восемь лет на игрушечную железную дорогу
3
 Просмотров: 27
Pfizer против Omicron. Эксперты проанализировали влияние Covid-вакцины
Pfizer против Omicron. Эксперты проанализировали влияние Covid-вакцины Просмотров: 27
Мужчина застрелил жену и троих детей из-за Covid-сертфиката
Мужчина застрелил жену и троих детей из-за Covid-сертфиката Просмотров: 117
Европа поддержала США в противодействии России
Европа поддержала США в противодействии России Просмотров: 99
Больше всего комментируют
8
Порошенко очертил "красные линии" для разговора Байдена с Путиным
7
Денисова хочет закрыть "Миротворец", который запретили в России
4
"По-русски разговаривай. Ты что, хамло?": таксист прогнал пассажиров-украинофобов
4
Зеленский приехал на "передок" к воинам
3
Подозреваемый в $150 тыс. взятки экс-судья Чаус оглох - суд перенесли
Голосов: 3132
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть