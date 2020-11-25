Начался процесс передачи власти Байдена

В Госдепе начался процесс передачи дел администрации новоизбранного президента Джо Байдена.

Государственный секретарь США Майк Помпео отметил, что все процедуры будут соблюдены в соответствии с законом, сообщает Reuters.

Такое решение в Госдепе приняли после того, как Администрация общих служб, которая занимается вопросом смены президента, сообщила Байдену о начале передачи власти.

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Действующий президент США Дональд Трамп отказывался признавать свое поражение на выборах и заявлял о якобы фальсификации - впрочем, не приводил убедительных доказательств своих слов.

Американские суды отклонили ряд исков Трампа относительно голосования в Пенсильвании, Аризоне и Мичигане. В дополнение, кампания Трампа отказалась от большей части иска в Пенсильвании.