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среда, 25 ноября 2020 04:33

Начался процесс передачи власти Байдена

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Начался процесс передачи власти Байдена
Байден готовится принять власть. Фото: AP Photo

В Госдепе начался процесс передачи дел администрации новоизбранного президента Джо Байдена.

Государственный секретарь США Майк Помпео отметил, что все процедуры будут соблюдены в соответствии с законом, сообщает Reuters.

Такое решение в Госдепе приняли после того, как Администрация общих служб, которая занимается вопросом смены президента, сообщила Байдену о начале передачи власти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пенсильвания объявила о победе Байдена

Действующий президент США Дональд Трамп отказывался признавать свое поражение на выборах и заявлял о якобы фальсификации - впрочем, не приводил убедительных доказательств своих слов.

Американские суды отклонили ряд исков Трампа относительно голосования в Пенсильвании, Аризоне и Мичигане. В дополнение, кампания Трампа отказалась от большей части иска в Пенсильвании.

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