На Землю из космоса вернулись три космонавта

На Землю с МКС прилетели космонавты. Фото: mcc.rsa.ru

На Землю вернулись российский космонавт Александр Мисуркин и американские астронавты Марк Ванде Хай и Джо Акаба. Они провели на Международной космической станции 168 суток.

Спускаемая капсула корабля Союз МС-06 с тремя космонавтами с Международной космической станции приземлилась в среду, 28 февраля, в степи Казахстана, сообщает РИА Новости.



На МКС ждать следующего экипажа (55/56) остались россиянин Антон Шкаплеров, американец Скотт Тингл и японец Норишиге Канаи.

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Канадский астроном-любитель Скотт Тилли обнаружил затерянный более 10 лет назад спутник NASA. NASA запустило спутник IMAGE для изучения изменений магнитосферы Земли из-за влияния солнечного ветра в марте 2000 года. В 2005-м связь со спутником исчез.