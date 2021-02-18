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четверг, 18 февраля 2021 15:53

На Земле может исчезнуть жизненно важный ресурс, что спровоцирует голод

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На Земле может исчезнуть жизненно важный ресурс, что спровоцирует голод
Через 8 лет может исчезнуть фосфор. Фото: znanija.com

Международная группа ученых из Дании и Великобритании выяснила, что в будущем человечество столкнется с острой нехваткой фосфора. Этот элемент необходим для производства сельскохозяйственных продуктов.

Об этом сообщило издание ACS Publications.

Дефицит фосфора вызовет нерациональное использование минеральных удобрений, которые вымываются из океана. Нехватка фосфора угрожает человечеству голодом.

За последние 50 лет спрос на этот элемент вырос в 50 раз. К 2050 году эта цифра удвоится.

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Некоторые ученые предсказывают, что фосфор совсем исчезнет через 80 лет. Это станет причиной неурожаев.

Чтобы предотвратить такой сценарий, нужно снизить спрос на фосфор и разработать способ повторного использования.

Овсянка богата белком и клетчаткой. Через 2 месяца завтраков овсяной кашей уменьшается тяга к сладкому и улучшается обмен веществ.

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