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понедельник, 14 октября 2019 04:56

На выборах в Польше победила правящая партия Качинского

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На выборах в Польше победила правящая партия Качинского
В Польше прошли выборы. Фото: ТСН

В Польше прошли парламентские выборы.

Победила правящая партия, причем, с большим отрывом от других соперников, да еще и улучшив прежний собственный результат, сообщают польские СМИ.

На парламентских выборах в Польше победила нынешняя правящая партия "Право и Справедливость". Согласно экзит-полам, за нее отдали голоса 43,6% избирателей, что позволяет им снова сформировать монокоалицию.

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Таким образом, правящей польской партии удалось улучшить свои результат. На парламентских выборах 2015 года за них проголосовало 37,6% избирателей.

Оппозиционная "Гражданская платформа" получила 27,4% голосов. Еще 11,9% проголосовали за "левые" - блок левоцентристских партий.

В Сейм также проходит и "Польская коалиция" - блок Польской крестьянской партии и популистов с Kukiz'15 - за них отдали голоса 9,6%.

Сенсацией нынешних выборов стало прохождение в Сейм еще одних правых популистов - блока Конфедерация. За эту политическую силу проголосовало 6,4%, тогда как опросы давали ей меньше проходного барьера - около 3,8%.

Правящая националистическая партия Польши "Право и справедливость" лидировала в опросе перед парламентскими выборами.

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