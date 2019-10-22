На выборах в Канаде побеждает партия Трюдо

Либеральная партия премьер-министра Джастина Трюдо побеждает на парламентских выборах в Канаде. Фото - Слово и Дело

Либеральная партия канадского премьера Джастина Трюдо лидирует на парламентских выборах. И сформирует так называемое правительство меньшинства. Об этом свидетельствуют промежуточные итоги подсчета избирательной комиссии Канады.

Для победы и формирования правительства партии-лидера нужно заручиться поддержкой не менее 170 избирательных округов (с 338 - по числу мест в Палате общин национального парламента).

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По последним данным на 07:00 утра по Киеву, либералы ведут в 156 избирательных округах (46%), Консервативная партия - в 121 (36%), Квебекский блок - в 32 (10%), Новая демократическая партия - 25 (7% ), остальные - 4.

Явка - более 45% (12,3 млн с 27,1 млн зарегистрированных избирателей).

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в сентябре распустил парламент и объявил о начале избирательной кампании. Лидер Консервативной партии Эндрю Скали считает, что Трюдо "потерял моральный авторитет" на управление страной из-за скандала вокруг инженерно-строительной компании SNC-Lavalin.