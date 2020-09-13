На улицы Минска вышли не менее 100 тысяч человек - СМИ

В Марше героев в Минске принимают участие не менее 100 тыс человек.

Люди скандируют: "Наказать Караева!", "Лукашенко в автозак!", "Отдайте нашу Машу, уберите Сашу!". Об этом сообщает Белапан.

"Проходя мимо жилого комплекса" Каскад ", где постоянно между домами вывешивают бело-красно-белые флаги, участники марша скандировали" Каскад ", молодцы!", Местные жители в ответ махали им из окон ", - говорится в сообщении.

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В то же время, по данным МВД Беларуси, по состоянию на 15.00 общее количество участников не превышало трех тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Минске собирается марш "Идем на Дрозды", где находится резиденция президента Беларуси Александра Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси. Некоторые площади города огородили колючей проволокой. Организаторы марша призывают проводить акцию и в других городах.