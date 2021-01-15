На улицах установили капсулы для ночевки бездомных

Автономные капсулы для бездомных для ночлега в экстремальных случаях установят в немецком городе Ульм.

Пока что это только эксперимент, рассказали авторы пилотного проекту Ulmer Nest, Ульмское Гнездо. - Gazeta.ua.

Фото: ulmernest.de

В городе установили 2 капсулы для экстремальной ночевки людей, попавших в чрезвычайные жизненные обстоятельства - на Карлсплац и у Старого кладбища на пересечении ул. Фриденштрассе и Шюлинштрассе.

Разработчики отмечают, что такая капсула - это последний вариант для ночевки, когда других вариантов просто нет.

"Ульмского Гнездо не является альтернативой ночевки в приюте или подобном хорошо контролируемой среде. Это альтернатива ночевки на открытом воздухе. Закрытая, изолированная конструкция предназначена для минимизации или уменьшению негативных воздействий окружающей среды, таких как ветер, влага и холод. Тем не менее, опасные для жизнь низкие температуры могут возникнуть даже в этой капсуле", - говорится в описании проекта на сайте.

Капсула для сна изготовлена ​​из твердой древесины, обшитой покрытием из листовой стали. Древесину выбрали за ее способность сохранять тепло, совмещенную с доступностью материала, а также простотой дальнейшей утилизации. Металлические элементы добавили в местах, которые больше всего нуждаются в гигиеническом уходе после использования.

Автор: ulmernest.de В немецком городе Ульме установили капсулы для экстремальной ночевки бездомных на улице

Пользователь "гнезда" может закрыться изнутри, а двери могут открыть только в экстремальных случаях с помощью специального ключа. Система оповещения сообщает соцслужбы, если капсулу кто-то использует. Поэтому на следующее утро прибывают соцработники и предлагают помощь пользователям ночлежки.

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Капсулы оборудованы датчиками GPS, температуры и влажности, дыма и углекислого газа, вентиляцией, тревожной кнопкой. Благодаря солнечным панелям, в капсуле есть освещение и система подогрева воздуха. На лежанке оставляют спальный мешок. После того, как в капсуле переночевали, сотрудники службы проводят внутри уборку.

"Гнезда" устанавливают только с холодные зимние месяцы. Летом их демонтируют и хранят до следующей зимы. На техническое обслуживание, монтаж и демонтаж, амортизацию ежегодно нужно €5,7 тыс.

В Киеве бездомные на время карантина через Covid-19 могут поселиться в Доме социальной заботы на ул. Суздальской. Кроме бесплатного проживанием, таким людям предлагают работу, сказал мэр Виталий Кличко.