На Трампа написали донос: подробности

В США разведчик написал донос на президента Дональда Трампа. Фото: WorldNews

В США американский разведчик написал донос на президента Дональда Трампа из-за его разговора с иностранным лидером, в котором глава Белого Дома дал определенное "тревожное обещание" по Украине.

Как отмечается, в прошлом месяце у Дональда Трампа был разговор с одним из мировых лидеров, который прямо касался Украины. В этом разговоре Трамп что-то пообещал. И именно это обещание так возмутило сотрудника спецслужбы, который получил доступ к содержанию разговора президента, что тот решил взять на себя ответственность написать донос на президента. Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на несколько анонимных источников.

Генеральный инспектор американской разведки Майкл Аткинсон, который ознакомился с содержанием доноса, подтвердил, что ситуация беспрецедентная.

"У нас нет текста доноса. Мы не знаем, точные сообщения прессы, касающиеся содержания этого доноса. Но я знаю одно: если сотрудник разведки следуя закону, написал жалобу, а лицо, на которое написали жалобу способно помешать его попаданию в Конгресс - то вся система сломалась ", - отметил председатель комитета Конгресса по разведке Адам Шифф.

В препятствовании обвиняют Департамент юстиции и назначенного президентом голову разведки. Конгрессмены отметили, если текст доноса будет блокироваться и дальше, то они будут добиваться его обнародования через суд.

Президент Дональд Трамп опровергает абсолютно все обвинения, и называет их "фейковыми новостями". По его словам, странно, что столько людей слышали или были ознакомлены с разговором и ничего не сказали об этом.

"Знаете, почему они не сделали это? Потому что не было ничего неправильного, он (разговор - ред.) был замечательным", - заявил Трамп.

Трамп уклонился от ответа, касалась ли жалоба разведчика его беседы с Зеленским. Подтвердить это не смогла и председатель Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

"Я сделаю заявление позже. Я даже не могу подтвердить, что это касалось Украины", - сказала она.

В то же время бывший вице-президент США и один из кандидатов на пост президента от Демократической партии Джо Байден призвал американского лидера Дональда Трампа обнародовать расшифровку разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Если сообщения в СМИ верные, то действительно нет предела в желании Трампа злоупотреблять властью и унижать нашу страну. Такое поведение особенно отвратительное, учитывая то, что оно использует внешнюю политику нашего государства и подрывает национальную безопасность ради политической целесообразности", - говорится в заявлении.

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Сейчас в США обсуждают две основные версии того, что и кому мог пообещать Трамп в разговоре. Первая - разговор с Владимиром Путиным. И речь шла о сдаче ключевых интересов Украины. Вторая - разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. И поэтому наоборот обещали что-то хорошее, если он в свою очередь будет способствовать открытию расследований, которые могут помочь предвыборной кампании Трампа. В частности, это касается расследования против компании Burisma, одним из руководителей которой является сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена.

Комитет США по вопросам разведки провел первые слушания относительно влияния Дональда Трампа на дело Джо Байдена в Украине Расследуют, давил ли Трамп на Владимира Зеленского, чтобы открыть уголовное дело против семьи Байдена.