На студенческой вечеринке произошла стрельба с жертвами

Неизвестный устроил стрельбу в г. Гринвилл, штат Техас.

По меньшей мере два человека погибли. Чиновники подтвердили ранения 14 человек, передает Mirror.

Стрельба произошла на вечеринке Коммерческого колледжа A&M. Сотни студентов отмечали начало учебного года. Туда ворвался неизвестный с полуавтоматической винтовкой и начал стрелять.

Журналист Джейсон Уайтли в Twitter сообщил, что подозреваемого еще не задержали.

