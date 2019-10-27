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воскресенье, 27 октября 2019 12:51

На студенческой вечеринке произошла стрельба с жертвами

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На студенческой вечеринке произошла стрельба с жертвами
В Техасе произошла стрельба. Фото: Twitter

Неизвестный устроил стрельбу в г. Гринвилл, штат Техас.

По меньшей мере два человека погибли. Чиновники подтвердили ранения 14 человек, передает Mirror.

Стрельба произошла на вечеринке Коммерческого колледжа A&M. Сотни студентов отмечали начало учебного года. Туда ворвался неизвестный с полуавтоматической винтовкой и начал стрелять.

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Журналист Джейсон Уайтли в Twitter сообщил, что подозреваемого еще не задержали.

В американском штате Флорида арестовали мужчину, который в соцсетях угрожал устроить стрельбу в магазине Walmart. Злоумышленника зовут Ричард Клейтон, ему 26 лет. Об этом сообщает американский телеканал АВС.

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