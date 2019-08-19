На популярном курорте отравились 80 туристов

Массовое отравление туристов в Турции. ФОТО: zl-ua.news

В популярном среди туристов регионе Каппадокия в результате пищевого отравления госпитализированы около 80 туристов.

"Около 80 туристов попали в больницы в городе Невшехир из-за пищевого отравления. Лечение продолжается, угрозы жизни туристов нет", - уверяет местная власть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отель "Токио Стар" могли поджечь, чтобы скрыть убийство

Туристы, попавшие в больницу, приехали из Индонезии и Китая, передает IHA.

Сейчас специалисты устанавливают источник отравления. В отеле взяли пробы пищи и воды.

В Сыктывкаре глава местного реабилитационного фонда "Город без наркотиков" попал в больницу с отравлением наркотиками.