На польско-белорусской границе задержали российских пропагандистов

Утром 15 ноября в Польше у границы с Беларусью задержали двух сотрудников французской редакции российского пропагандистского телеканала Russia Today (RT).

Об этом сообщило польское издание TVP INFO. RT также опубликовала заявление о задержании коллег.

Двух человек схватили в зоне, на которую распространяется действие чрезвычайного положения - в населенном пункте Уснаж-Гурны.

Задержанные представились сотрудниками RT France. Объяснили, что прибыли делать репортаж. Однако у них не было разрешения от пограничной службы. Его требуют для пребывания в зоне действия ЧС даже для граждан Польши, которые не проживают и не работают в этих населенных пунктах и ​​не являются представителями государственных служб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕС утвердил новые критерии санкций в отношении Беларуси

Чрезвычайное положение в приграничных с Белоруссией районах Польши действует со 2 сентября в связи с миграционным кризисом. Впервые за 32 года Польша ввела чрезвычайное положение на границе.

Введение ЧП возможно и в приграничных областях Украины. Это один из сценариев СНБО на случай угрозы незаконного пересечения украинской границы нелегальными мигрантами с территории Беларуси.