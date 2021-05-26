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среда, 26 мая 2021 12:33

На пляж выбросило почти тонну кокаина

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На пляж выбросило почти тонну кокаина
Наркотики были прикреплены к спасательных жилетам, что держало их на плаву / NCA

Мешки с кокаином стоимостью $113 млн выбросило прибоем на британские пляжи.

Представители общественности сообщили о подозрительных пакетах в полицию после того, как нашли их на берегу в понедельник, 24 мая. Об этом пишет Daily Star.

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Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью NCA считает, что наркотики произвели в Южной Америке. Суммарный вес находки 960 кг. Пакеты были завернуты в водонепроницаемые пакеты и прикрепленные к спасательным жилетам, что держало их на плаву.

"Это значительное количество наркотиков класса А, которые, предполагается, изготовили в Южной Америке. Не знаем, как наркотики попали сюда, и где мог быть их конечный пункт назначения. Ясно, однако, что потеря партии такого размера наносит серьезный удар по уголовным сетям", - говорит командир отделения NCA Мартин Грейс.

Две партии пакетов обнаружили на пляжах у Гастингса и Ньюхейвен. Офицеры NCA расследуют дело.

Большую партию кокаина на $1,5 млн также нашли в прошлом месяце у берегов Флориды в США. Ныряльщик нашел на мелководье 25 плотно завернутых пакетов и сообщил о них правоохранителей.

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