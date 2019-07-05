На нелегальном производстве в Польше задержали 12 украинцев

В Польше правоохранители задержали 12 украинцев. Фото: UA.news

В Польше на нелегальной фабрике сигарет задержали 12 украинцев и двух поляков.

Как отмечается, польские пограничники совместно с налоговиками и полицией обнаружили в Силезском воеводстве подпольный цех по производству табачных изделий. На фабрике изъяли 6 млн штук сигарет и более 2 тонн табака. Производство нанесло государству ущерб на более чем 8 млн злотых или 1,9 млн евро. Об этом сообщает Польское радио.

В Бескидском отделе Пограничной службы уточнили, что операцию провели 1 июля. Мероприятия были осуществлены на основании информации нидерландской налоговой службы, а всю операцию координировал Европол.

"В одном из частных объектов выявлено полную линию по производству и упаковке сигарет, в том числе специализированные машины и сырье, необходимое для их изготовления. Там обнаружили также большое количество готовых сигарет и табака. В то же время во втором объекте обнаружили склад, где было несколько килограммов табака ", - рассказал майор Эльжбета Пикор с Бескидского отдела Пограничной службы.

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Силовики задержали 14 человек в возрасте от 24 до 43 лет, среди них 12 украинцев и 2 поляка, один из которых был в розыске за предыдущие преступления. В то же время украинцы имели действительные документы, что легализируют их пребывания в Польше.

Нелегальная фабрика работала с 2018 года. Продукцию злоумышленники сбывали в странах ЕС под видом одной из известных иностранных марок.

Правоохранители пресекли деятельность этнической группировки, участники которого в особо крупных размерах изготавливали и продавали наркотические средства и психотропные вещества. Дельцы сбывали оптовые партии наркотиков дилерам по всей территории Украины.