На мине подорвались девять детей

Исламисты пока не прокомментировали этот трагический случай. Фото: www.dw.com

Девять детей сегодня погибли в Афганистане от взрыва мины.

В момент трагедии они шли в школу, сообщает информационное агентство Reuters.

По словам представителя местной полиции, территория, на которой прогремел взрыв, находится под контролем исламистского движения "Талибан". Противопехотные мины исламисты заложили после начала наступления правительственных сил, которое должно било освободить эту местность.

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"К сожалению, сегодня одна из этих мин взорвалась и унесла жизни девяти учеников начальной школы", - добавил он.

По словам чиновника, погибшие дети были в возрасте от девяти до 12 лет и вероятно принадлежали к семье членов "Талибана", - рассказали в полиции.

Исламисты пока не прокомментировали этот трагический случай.

Жертвы среди гражданского населения в этом году выросли до рекордных показателей. Этому не помешали даже переговоры США с "Талибаном" с целью добиться мирного соглашения с официальным правительством Афганистана.

4313 гражданских лиц ранили или убили с июля по сентябрь этого года. Это на 42% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в заявлении Вспомогательной миссии ООН в Афганистане, обнародованном в октябре.

В этот период погибло более тысячи человек, а это рекордный показатель с начала сбора этих данных вспомогательной миссией в 2009 году. Таким образом общее количество погибших и раненых гражданских за первые девять месяцев этого года превысило восемь тысяч.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ликвидировали первого заместителя убитого главаря террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.