На Кипре россиянка залезла в саркофаг с мощами и застряла

Женщина залезла в саркофаг Святого Лазаря. Фото: скриншот с видео

На острове Кипр пожилая россиянка залезла в саркофаг с мощами Святого Лазаря и застряла там.

Об этом сообщил Telegram Mash.

В сети появилось видео приключений женщины. На кадрах видно, что ее пытаются достать по меньшей мере трое туристов.

Любопытную женщину смогли достать из саркофага.

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"Во время экскурсии в Ларнаке женщина решила потеснить мощи Святого Лазаря и забраться к нему в саркофаг. С головой окунуться в древние таинства не получилось - вторжение заметили гиды. В наказание за грехи она застряла. Доставали всей тургруппой", - говорится в сообщении.

В понедельник, 30 августа, в российском Новокузнецке пьяная женщина устроила стрельбу из пневматического пистолета на детской площадке.