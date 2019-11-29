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пятница, 29 ноября 2019 17:40

На границе поймали фуру с крупной партией героина

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Сегодня на границе со Словакией задержали фуру с крупной партией героина.

Грузовик перевозил фанеру в Германию, сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы на странице в Facebook.

Автор: facebook.com/zahidnuy.kordon
  Наркотики прятали между листами фанеры
Наркотики прятали между листами фанеры

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Во время тщательного осмотра в письмах фанеры нашли тайник с пакетами темно-коричневого вещества.

"По результатам предварительного экспресс-анализа, это героин. Находку направили на экспертизу специалистам, а водителя, который перевозил вещество, задержали. Сейчас продолжается осмотр и устанавливают количество и вес обнаруженного вещества", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/zahidnuy.kordon
  Наркотики прятали между листами фанеры
Наркотики прятали между листами фанеры

В Испании правоохранители перехватили подводную лодку с кокаином.

На борту обнаружили более 2 тонн наркотиков.

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