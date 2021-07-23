На границе Азербайджана и Армении произошла перестрелка - есть погибший

Во время перестрелки погиб азербайджанский военный. Фото: Asia Media International

На границе Азербайджана и Армении произошла перестрелка.

Об этом сообщили Министерства обороны обеих стран. Трое армянских военных пострадали, один военный Азербайджана погиб.

Стороны обвинили друг друга в провокации.

"Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по армянских позициях на Гегаркуникском участке армяно-азербайджанской границы. Тот факт, что Минобороны Азербайджана вспоминает в своем заявлении о гибели своего солдата в результате открытия огня армянской стороной говорит сам за себя. Минобороны Республики Армения заявляет, что меры в ответ не применялись до того момента, когда военные Азербайджана открыли огонь по армянских позициях", - говорится в сообщении Минобороны Армении.

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В Азербайджане обвиняют Ереван в попытке обострить ситуацию.

Боевые позиции Азербайджана обстреляли армянские военные, на что азербайджанская сторона открыла ответный огонь. Погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет, информирует Министерство обороны Азербайджана.