На границе Армении и Азербайджана произошла перестрелка: есть раненые

Армения сообщила о перестрелке на границе с Азербайджаном.
Сообщили о двух раненых, передает РБК-Украина.
Инцидент произошел на пограничном участке села Верин Шоржа Гегаркуникской области.
"Это организованная Азербайджаном провокация, которая привела к тому, что у нас есть двое раненых", - сказал секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Армении объявили официальные результаты выборов: кто победил
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Азербайджан вывести войска из пограничного района Армении. Накануне премьер Армении Никол Пашинян официально подтвердил, что войска Азербайджана 2 дня назад продвинулись вглубь территории Армении у озера Севлич в Сюникской области.
×
Комментарии