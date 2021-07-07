На границе Армении и Азербайджана произошла перестрелка: есть раненые

Армения и Азербайджан осуществили перестрелку. Фото: Главком

Армения сообщила о перестрелке на границе с Азербайджаном.

Сообщили о двух раненых, передает РБК-Украина.

Инцидент произошел на пограничном участке села Верин Шоржа Гегаркуникской области.

"Это организованная Азербайджаном провокация, которая привела к тому, что у нас есть двое раненых", - сказал секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

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Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Азербайджан вывести войска из пограничного района Армении. Накануне премьер Армении Никол Пашинян официально подтвердил, что войска Азербайджана 2 дня назад продвинулись вглубь территории Армении у озера Севлич в Сюникской области.