На фоне протестов в Казахстане приостановили работу обменники

Нацбанк страны приостановил работу валютных обменников. Фото: eadaily

9 января Национальный банк Казахстана приостановил работу валютных обменных пунктов.

Это произошло с тем, чтобы обеспечить безопасность сотрудников и клиентов обменников. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Деятельность обменных пунктов банков второго уровня и уполномоченных организаций также временно прекращается", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Более 75 самолетов круглосуточно перебрасывают российских военных в Казахстан

В Нацбанке страны уточнили, что в связи с нестабильной работой интернета и проведением антитеррористической операции возобновление работы банковской системы будет производиться поэтапно.



2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое. 4 января казахские силовики начали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты. В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни сотрудников органов внутренних дел, задержали более 200 человек. На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку. В столице Казахстана Нур-Султани ввели чрезвычайное положение. Крупнейший интернет-провайдер Казахстана "Казахтелеком" отключил интернет по всей стране. Также в Алматы не работала мобильная связь. Президент Касим-Жомарт Токаев возглавил Совет Безопасности и заявил, что намерен жестко реагировать на протесты в стране. 5 января по всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. Президент Казахстана Токаев обратился к главам государств ОДКБ за помощью. Совет ОДКБ принял решение отправить миротворцев в Казахстан. Участие в миссии ОДКБ подтвердили Армения, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан. В четверг, 6 января все финучреждения Казахстана временно прекратили деятельность на фоне массовых протестов. По данным полиции, утром митингующие пытались штурмовать здание ведомства. В Казахстане был введен "критически красный" уровень террористической опасности.