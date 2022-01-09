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На фоне протестов в Казахстане приостановили работу обменники

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На фоне протестов в Казахстане приостановили работу обменники
Нацбанк страны приостановил работу валютных обменников. Фото: eadaily

9 января Национальный банк Казахстана приостановил работу валютных обменных пунктов.

Это произошло с тем, чтобы обеспечить безопасность сотрудников и клиентов обменников. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Деятельность обменных пунктов банков второго уровня и уполномоченных организаций также временно прекращается", - говорится в сообщении.

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В Нацбанке страны уточнили, что в связи с нестабильной работой интернета и проведением антитеррористической операции возобновление работы банковской системы будет производиться поэтапно.


2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.

4 января казахские силовики начали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты. В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни сотрудников органов внутренних дел, задержали более 200 человек.

На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку.

В столице Казахстана Нур-Султани ввели чрезвычайное положение. Крупнейший интернет-провайдер Казахстана "Казахтелеком" отключил интернет по всей стране. Также в Алматы не работала мобильная связь.

Президент Касим-Жомарт Токаев возглавил Совет Безопасности и заявил, что намерен жестко реагировать на протесты в стране.

5 января по всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения.

Президент Казахстана Токаев обратился к главам государств ОДКБ за помощью. Совет ОДКБ принял решение отправить миротворцев в Казахстан.

Участие в миссии ОДКБ подтвердили Армения, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан.

В четверг, 6 января все финучреждения Казахстана временно прекратили деятельность на фоне массовых протестов. По данным полиции, утром митингующие пытались штурмовать здание ведомства.

В Казахстане был введен "критически красный" уровень террористической опасности.

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