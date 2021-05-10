На экранах впервые появился самый узнаваемый в мире мышонок

Ребенок смотрит на актеров, одетых в Микки Мауса и Минни Маус, в гонконгском "Диснейленде" / Getty Images

15 мая 1928-го в Лос-Анджелесе состоялась премьера мультфильма "Микки Маус в безумном самолете" студии Уолта Диснея, в котором впервые на экранах появился одноименный персонаж. Он был безголосым и мало похожим на известный ныне образ.

В 1923 году 22-летний Уолт Дисней с братом Роем основал в Голливуде анимационную студию, первый фильм которой появился через 2 года. Славу Диснею принес следующий фильм "Кролик Освальд", герой которого стал первым среди культовых персонажей Диснея. В 1928-м художник Аб Айверкс нарисовал мышонок, названное Мортимером, которое стало персонажем 6-минутной ленты. В конечном ее варианте персонаж получил новое имя. В этом Диснея убедила жена Лилиан. Главным героем стал Микки Маус.

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Презентация мультфильма 15 мая 1928-го закончилась провалом - ни один дистрибьютор не захотел купить ленту, в которой Микки Маус с подругой Минни со сногсшибательными приключениями летят самолетом. Главным недостатком фильма было отсутствие звука, поэтому осенью этого же года Микки Маус стал персонажем фильма "Пароход Вилли", который был первым анимационным фильмом с синхронизированным звуком и имел огромный успех. Это вдохновило Диснея переделать первую строчку, и ее звуковая версия под названием "Безумный самолет" вышла 17 марта 1929-го.

Всего Микки Маус стал героем более 130 лент Диснея - короткометражных и полнометражных. Девять были номинированы на "Оскар", но получил только "Бессердечный спаситель" в 1942-м. С 1930-го Микки Маус стал персонажем комиксов, которые печатали следующие 45 лет. Несколько раз образ Микки Мауса менялся. В 1929 году он впервые появился в белых перчатках. В 1934-м вместо серого "получил" белое лицо, глаза-пуговицы и грушевидное тело. В 1940-х потерял хвост и приобрел большие уши.

Последний короткометражный фильм с участием Микки Мауса "Простые вещи" сняли в 1953-м, после чего на несколько десятилетий он стал героем развлекательных телепрограмм, а впоследствии компьютерных игр. 18 ноября 1978-го в честь 50-летия Микки стал первым мультипликационным персонажем, имя которого появилось среди звезд на Аллее славы в Голливуде.

После длительного перерыва, в 1983-м Микки Маус снова стал героем кратко- и полнометражных фильмов и мультсериалов. Его образ в белых перчатках и красных шортах сегодня является одним из самых узнаваемых в мире, принося компании Walt Disney около 40% доходов.