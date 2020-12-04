На дорогах впервые заработают беспилотные такси

Авто принадлежат компании AutoX. Фото: скриншот с видео

В Китае на дороги города Шэньчжэнь выехали беспилотные такси.

Местные власти позволили компании AutoX вывести на улицы 25 машин без водителей, сообщают в Edition.CNN.

Такое решение приняли после того, как стартапы Waymo и Nuro получили разрешение на использование своих беспилотных такси в Калифорнии.

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Это будут не тестовые поездки, а коммерческая эксплуатация и перевозки пассажиров. Впервые подобный транспорт будет работать без страхующих и дистанционных водителей в машинах.

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