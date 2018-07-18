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среда, 18 июля 2018 11:22

На дне моря нашли корабль, который может быть набит золотом

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В Японском море нашли затонувший в 1905 году крейсер "Дмитрий Донской", на борту которого могут быть тонны золота.

Южнокорейская компания Shinil Group нашла его на дне Японского моря. Крейсер затонул после Цусимского сражения в 1905 году, сообщает Politeka.

Автор: https://twitter.com
  Потонувший крейсер нашли в Японском море
Потонувший крейсер нашли в Японском море

Корабль обнаружен на глубине 434 м в 1,3 км от острова Уллиндо. Компания надеется поднять его на поверхность. Он сильно пострадал от обстрелов, его корма почти уничтожена, но верхняя палуба и стороны сохранились хорошо.

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  Так выглядел "Дмитрий Донской". Потонул в 1905 году.
Так выглядел "Дмитрий Донской". Потонул в 1905 году.

"Дмитрий Донской" был спущен на воду в 1883 году, участвовал в Русско-японской войне. Предполагается, что на борту "Донского" может находиться около 200 т золота. Правда, его могли перегрузить с тонущего транспортного корабля во время Цусимского сражения. Стоимость клада оценивается в $133,4 млрд.

  Корабль был спущен на воду в 1883 году
Корабль был спущен на воду в 1883 году

Фермер из Ирландии нашел браслеты позднего бронзового века на поле. Ученые считают, что их могли использовать как валюту.

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Дата
18
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