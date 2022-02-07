На берегу Средиземного моря нашли партию гашиша с изображением Путина

В Ливии на берегу Средиземного моря обнаружили партию наркотиков с изображением президента России Владимира Путина.

Житель города Эль-Мардж нашел 5 февраля 323 бруска гашиша, сообщает Libya Observer со ссылкой на Главное управление уголовных расследований.

Фото брусков опубликовал ливийский журналист Амр Фатхалла в Twitter.

Фото: twitter.com/AmrFatihalla

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Несколько дней назад в Ливии также обнаружили большое количество гашиша с изображением колумбийского наркоторговца Пабло Эскобара, но это было на востоке страны. Партию с Путиным нашли на севере.

Издание предполагает, что эти находки — затонувшая в море контрабанда.

Мешки с кокаином стоимостью $113 млн выбросило прибоем на британские пляжи в мае прошлого года. Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью NCA считает, что наркотики изготовили в Южной Америке. Суммарный вес находки 960 кг. Пакеты были завернуты в водонепроницаемые пакеты и прикреплены к спасательным жилетам, что держало их на плаву.