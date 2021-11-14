На белорусско-польской границе строят лагерь для мигрантов

Сооружением лагеря занимаются военные и представители Красного Креста. Фото: Reuters

В лагерь, который начали строить для мигрантов на белорусско-польской границе, доставлена гуманитарная помощь, палатки и электрогенератор. Решение об этом принял Александр Лукашенко, сообщает "Радио Свобода".

Известно, что сооружением лагеря занимаются военные и представители Красного Креста. Кроме того, белорусская сторона организует доставку питания для детей.

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8 ноября в сети обнародовали кадры, как толпа мигрантов в Беларуси идет к польской границе. Белорусские военные с собаками согнали мигрантов с дороги в лес. До КПП они не дошли. Власти Польши привели в боевую готовность силы территориальной обороны, а президент Анджей Дуда созвал экстренное совещание с чиновниками. Границу Польши с Беларусью защищают около 13 тыс. военнослужащих. Они помогают пограничникам на всей протяженности этого участка рубежа.