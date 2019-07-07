На Аляске аномальная жара вызвала лесные пожары

На Аляске наблюдается аномальная жара. Фото: BBC

На приполярной Аляске на этой неделе был самый жаркий день в истории наблюдений - в городе Анкоридж температура превысила 32ºC.

"Окрестности Анкориджа, крупнейшего города Аляски, в котором проживают 40% населения всего штата, затянутые дымом лесных пожаров, а реки переполнены водой. Предыдущий рекорд не дотягивал и до 30 ° С, средняя температура для этого времени года обычно составляет 18ºC, а средняя пиковая - немного ниже 24ºC ", - об этом сообщает ВВС.

Как отмечается, май на Аляске был необычно теплым, это насторожило метеорологов и экологов. В июне также было рекордно жарко, теперь пришел июльский пик.

На Алисци сейчас сезон гроз, молнии стали причиной нескольких крупных пожаров, в том числе у Лебединого озера неподалеку от Анкориджа. В результате с начала июня город и его окрестности время от времени окутывает дым.

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Кроме того, из-за жары началось стремительное таяние ледников, поэтому местные реки могут выйти из берегов.

На Аляске наблюдается аномальная жара. Фото: BBC

Вблизи с. Колесниковка Станично-Луганского района на территории Песчаного лесничества занялась лесная подстилка на общей площади около 20 га. Во время опахивания места пожара произошел взрыв. Контузию и ранение руки получил тракторист лесного хозяйства.