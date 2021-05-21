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пятница, 21 мая 2021 15:56

Мужчину уволили за отказ вакцинироваться

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Мужчину уволили за отказ вакцинироваться
В США хотят закончить вакцинацию как можно скорее ФОТО: Reuters

Филипп Дэвидсон из Филадельфии, США, подал в суд на бывшего работодателя. Мужчину уволили из-за отказа вакцинироваться от коронавируса.

"Мы с женой против такого вмешательства в организм, - объясняет Филипп Gazeta.ua - Детей тоже не вакцинировали. Дети ходят в садик, который организовали наши единомышленники. Далее рассматриваем домашнее обучение. Их иммунная система прекрасно справляется со всеми вирусами и бактериями. Они значительно здоровее вакцинированных сверстников. Вакцинам от "короны" не доверяю еще больше. Никто не имеет права принуждать меня проводить сомнительные манипуляции с моим здоровьем. Есть контракт. Там нет пункта о прививках".

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Дэвидсон работал пищевым технологом в компании по доставке полуфабрикатов. Требует $250 тыс. компенсации за незаконное увольнение.
"Принимаем этот вызов с легким сердцем, - комментирует владелица компании Лаура Уильямс. - Нельзя работать в пищевой индустрии с такой позицией. Во-первых, он ставит под угрозу жизни коллег. У главного повара была операция на сердце. Во-вторых, это пища и контакты с курьерами. Мы консультировались с юристами перед увольнением. Ему предшествовали долгие переговоры и уговоры. Филипп был непреклонен. Не знаю, где он сейчас найдет работу без сертификата о вакцинации. И у нас он хорошо зарабатывал ".

Около 60% взрослых в США уже получили хотя бы одну прививку, и почти 48% взрослых полностью вакцинированы.

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Дата
21
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