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понедельник, 19 апреля 2021 08:46

Мужчину с 7-летней дочерью расстреляли в автомобиле возле McDonald's
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В Чикаго мужчину с 7-летней дочерью расстреляли в автомобиле возле McDonald's. Девочка не выжила
Фото: Anthony Vazquez/Sun-Times
В Чикаго мужчину с 7-летней дочерью расстреляли в автомобиле возле McDonald's. Девочка не выжила
В Чикаго мужчину с 7-летней дочерью расстреляли в автомобиле возле McDonald's. Девочка не выжила

В американском Чикаго на парковке у McDonald's расстреляли 28-летнего мужчину с 7-летней дочкой. Девочка не выжила. Ее отец получил тяжелое ранение.

По данным полиции, Йонте Адамс и дочь Жаслин сидели в авто, когда по ним открыли огонь. Работник McDonald'sрассказал, что два стрелка вышли из серой машины, передает ABC News.

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В девочку попали несколько пуль. Ее срочно госпитализировали, однако медики лишь констатировали смерть. Отец ранен в туловище, он в тяжелом состоянии.

Сообщается, что полиция пока не поймала нападавших и никаких задержаний не проводила.

В Мексике поймали мужчину, который 2019-го расстрелял американских мормонов, приняв их за враждебную банду. Альфредо Л. обвиняют в убийстве 9 членов мормонской семьи. Он - второе лицо, арестованное по делу. По словам родственников погибших, в деле более 100 подозреваемых.

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