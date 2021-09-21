Мужчина застрелил кассира заправки, который попросил надеть маску

Мужчина застрелил кассира, который напомнил о необходимости носить маску в общественных местах. Фото: ua.news

В Германии, 20-летнего кассира АЗС застрелил клиент заправки из-за требования надеть маску.

Инцидент произошел в городе Идар-Оберштайн, сообщает DW.

Немец пришел на заправку, чтобы купить пиво. Кассир отказался обслуживать его и напомнил о требовании носить маску в общественных местах.

Тогда 49-летний подозреваемый вернулся домой, взял пистолет и вернулся на заправку. Мужчина зашел в медицинской маске, взял пиво, подошел к кассе и снял маску. Когда кассир снова сделал ему замечание, мужчина застрелил парня.

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Злоумышленник "целенаправленно выстрелил жертве в голову", заявили в прокуратуре.

Мужчина с места преступления скрылся, но потом пришел в полицию и признался в содеянном. Он объяснил, что является противником карантина, был психологически подавлен пандемией и "не видел другого способа" выразить свое недовольство.

Стрелец признал свою вину. Мужчину арестовали, он находится в СИЗО.

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