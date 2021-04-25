Мужчина заплатит $1800 штрафа, ибо не давал женщинам выходные

Бывший гендиректор Asiana Airlines Ким Су Чхон / Asiana Airlines

Бывший гендиректор авиакомпании, который не позволял работницам брать отпуска за менструации, защищены трудовым законодательством, оштрафован судом Южной Корее почти $1800.

Экс-глава Asiana Airlines Ким Су Чхон в 2014 и 2015 годах отклонил 138 запросов от 15 стюардесс. Он утверждал, что работницы не предоставили доказательств менструации. Об этом пишет ВВС.

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Суд низшей инстанции впервые вынес решение против Ким Су Чхон в 2017 году. Он утверждал, что было много подозрительных случаев, когда работницы просили отпуск в праздничные или выходные дни. Однако суд заявил, что требование к женщинам доказать, что у них месячные, может нарушить частную жизнь и права человека. Решение было оставлено без изменения судом высшей инстанции.

С 1953 года женщинам в Южной Корее разрешено брать один или два выходных в месяц, если у них болезненные месячные. Похожая практика действует тоже в Японии, Индонезии, на Тайване и Гонконге.

Сторонники такой практики говорят, что менструальные отпуска важные для женщин, как и отпуска из причин беременности и родов, и является признанием их биологических процессов. Критики говорят, что это усиливает негативные стереотипы о работниц и может даже вызывать отказ работодателей нанимать женщин.