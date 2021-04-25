Мужчина заплатит $1800 штрафа, ибо не давал женщинам выходные

 
Ексклюзивы
1/5
Третья неделя локдауна: как справляются с вызовами жители столичных жилых массивов
Третья неделя локдауна: как справляются с вызовами жители столичных жилых массивов
Просмотров: 171
"Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут" - правозащитница
"Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут" - правозащитница
8 Просмотров: 2844
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Просмотров: 234
Украинская школа - урод, застрявший между двумя эпохами - писательница
Украинская школа - урод, застрявший между двумя эпохами - писательница
1 Просмотров: 1062
Культура не бывает вне политики. Иначе это просто развлечения – Островская-Лютая о Книжном арсенале, УКФ и кризис чтения
Культура не бывает вне политики. Иначе это просто развлечения – Островская-Лютая о Книжном арсенале, УКФ и кризис чтения
Просмотров: 216
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
1 Просмотров: 936
"Тищенко - на передовую, смывать грехи". Что думают украинцы о "слугах народа"
"Тищенко - на передовую, смывать грехи". Что думают украинцы о "слугах народа"
Просмотров: 603
Зеленскому трудно бить горшки с Коломойским, тот для него - учитель
Зеленскому трудно бить горшки с Коломойским, тот для него - учитель
1 Просмотров: 342
Дело Гладковского: что будет дальше
Дело Гладковского: что будет дальше
Просмотров: 369
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 639
Фото
Все фото
4
3
3
4
4
82 человека сгорели в больнице
82 человека сгорели в больнице
Консульство России в Чехии забрызгали &quot;кровью&quot;
Консульство России в Чехии забрызгали "кровью"
Бюст императора и фигуру всадника обнаружили в тайнике
Бюст императора и фигуру всадника обнаружили в тайнике
Двойник Рианны мечтает выиграть титул самых красивых ягодиц мира
Двойник Рианны мечтает выиграть титул самых красивых ягодиц мира
Тела сжигают в парках. Крематории переполнены из-за стремительного распространения коронавируса
Тела сжигают в парках. Крематории переполнены из-за стремительного распространения коронавируса
Видео
Все видео
Космический корабль Маска во второй раз летит на МКС: трансляция
Космический корабль Маска во второй раз летит на МКС: трансляция
Нардеп Шевченко обратился к Лукашенко с неожиданным заявлением
Нардеп Шевченко обратился к Лукашенко с неожиданным заявлением
Во время лыжного марафона на Камчатке погиб спортсмен. Момент попал на видео
Во время лыжного марафона на Камчатке погиб спортсмен. Момент попал на видео
В России 14-летний школьник устроил смертельное ДТП. Пятеро погибших
В России 14-летний школьник устроил смертельное ДТП. Пятеро погибших
Посольство России в Праге облили кетчупом
Посольство России в Праге облили кетчупом
Интервью
1/5
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Просмотров: 234
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 639
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
Просмотров: 1215
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Просмотров: 315
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Просмотров: 369
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
25 апреля 2021
Просмотров: 72
Страшно воювати
– У палатах бачила чиновників, поліцейських, прокурорів, суддів. Не робота, а пригода, – каже Алла п'ять років тому. Працює в ...
воскресенье, 25 апреля 2021 16:20

Мужчина заплатит $1800 штрафа, ибо не давал женщинам выходные

  Комментировать
Мужчина заплатит $1800 штрафа, ибо не давал женщинам выходные
Бывший гендиректор Asiana Airlines Ким Су Чхон / Asiana Airlines

Бывший гендиректор авиакомпании, который не позволял работницам брать отпуска за менструации, защищены трудовым законодательством, оштрафован судом Южной Корее почти $1800.

Экс-глава Asiana Airlines Ким Су Чхон в 2014 и 2015 годах отклонил 138 запросов от 15 стюардесс. Он утверждал, что работницы не предоставили доказательств менструации. Об этом пишет ВВС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом

Суд низшей инстанции впервые вынес решение против Ким Су Чхон в 2017 году. Он утверждал, что было много подозрительных случаев, когда работницы просили отпуск в праздничные или выходные дни. Однако суд заявил, что требование к женщинам доказать, что у них месячные, может нарушить частную жизнь и права человека. Решение было оставлено без изменения судом высшей инстанции.

С 1953 года женщинам в Южной Корее разрешено брать один или два выходных в месяц, если у них болезненные месячные. Похожая практика действует тоже в Японии, Индонезии, на Тайване и Гонконге.

Сторонники такой практики говорят, что менструальные отпуска важные для женщин, как и отпуска из причин беременности и родов, и является признанием их биологических процессов. Критики говорят, что это усиливает негативные стереотипы о работниц и может даже вызывать отказ работодателей нанимать женщин.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мужчина заплатит $1800 штрафа, ибо не давал женщинам выходные». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
апреля

В Крыму подняли украинский флаг

Ввели первые автомобильные номера в мире

Укус комара может вызвать смерть: что нужно знать о малярии

На гильотине казнили до восхода солнца

Самое читаемое
5 ритуалов, которые надо сделать перед утренним сексом
5 ритуалов, которые надо сделать перед утренним сексом Просмотров: 30115
Дочь Брежневой в трусах, Стужук без нижнего белья и голые прелести блогера - какие снимки публикуют звезды
Дочь Брежневой в трусах, Стужук без нижнего белья и голые прелести блогера - какие снимки публикуют звезды
10
 Просмотров: 28386
Назвали наиболее русифицированный регион Украины
Назвали наиболее русифицированный регион Украины Просмотров: 9639
Гороскоп на 25 апреля: почему это воскресенье такое важное для каждого
Гороскоп на 25 апреля: почему это воскресенье такое важное для каждого
 Просмотров: 8713
Гороскоп на 24-25 апреля: кому принесут счастье последние выходные месяца
Гороскоп на 24-25 апреля: кому принесут счастье последние выходные месяца
 Просмотров: 7578
Мир
Сайт Белорусской атомной электростанции вломали и разместили информацию об опасности
Сайт Белорусской атомной электростанции вломали и разместили информацию об опасности Просмотров: 99
От коронавируса умер дизайнер Альбер Эльбаз
От коронавируса умер дизайнер Альбер Эльбаз Просмотров: 243
Чешские политики раскритиковали выступление Земана
Чешские политики раскритиковали выступление Земана 1 Просмотров: 504
США начали вывод войск из Афганистана
США начали вывод войск из Афганистана Просмотров: 126
Земан впервые прокомментировал причастности России к взрывам
Земан впервые прокомментировал причастности России к взрывам 1 Просмотров: 495
Больше всего комментируют
14
Зеленский нарушает Конституцию - ряд общественных организаций сделали заявление
8
"Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут" - правозащитница
6
"Тупое совковое дно" - реакция соцсетей на выступление "Квартала 95" о протесте в поддержку Стерненко
4
Российские диверсанты устроили взрывы в Болгарии
3
Вооруженные формирования России за минувшие сутки девять раз открывали огонь
Голосов: 427
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть