Мужчина задержал нападавшего с помощью вибратора

Житель штата Теннесси, США, задержал нападавшего с помощью вибратора соседки.
Об этом рассказала местная клининговая фирма в Instagram.
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Среди ночи к женщине ворвался окровавленный незнакомец. Мужчина проник в комнату через окно. Женщина закричала, на крик прибежал парень ее соседки.
Он схватил ближайший предмет, когда забежал на помощь в комнату. Им оказалась секс-игрушка. Парень задержал вибратором злоумышленника до приезда полиции.
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Голливудская актриса 54-летняя Хелена Бонэм Картер дала советы одиноким женщинам, как пережить жесткий карантин. Перед введением локдауна женщинам стоит приобрести вибратор.
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