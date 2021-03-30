Мужчина задержал нападавшего с помощью вибратора

Мужчина задержал злоумышленника секс-игрушкой. Фото: @ inside.sex.community

Житель штата Теннесси, США, задержал нападавшего с помощью вибратора соседки.

Об этом рассказала местная клининговая фирма в Instagram.

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Среди ночи к женщине ворвался окровавленный незнакомец. Мужчина проник в комнату через окно. Женщина закричала, на крик прибежал парень ее соседки.

Он схватил ближайший предмет, когда забежал на помощь в комнату. Им оказалась секс-игрушка. Парень задержал вибратором злоумышленника до приезда полиции.

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