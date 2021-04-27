Мужчина продавал наркотики, пользуясь сходством с Конором МакГрегором

Слева - наркоторговец Марк Най. Справа - ирландский боец Конор МакГрегор. Фото: Surrey Police / Mike Roach

В Великобритании за торговлю наркотиками засудили 34-летнего Марка Ная, который пользовался сходством с ирландским бойцом смешанных единоборств, UFC, Конором МакГрегором для сбыта запрещенных веществ.

Он представлялся именем знаменитости и продавал наркотики, пишет Business Insider.

Полиция задержала Ная в феврале, заметив, что он пытался выбросить пакет с наркотиками и двумя мобильными телефонами. Среди пакетов с запрещенными веществами полицейские также обнаружили сотни визитных карточек с надписью "McGregor Enterprise".

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Во время задержания мужчина представился Конором. Офицеры обнаружили в телефоне Ная сотни сообщений о продаже наркотиков.

В итоге Най признал свою вину в торговле наркотиками и вождении без прав. Суд приговорил его к трем годам заключения.

В Днепропетровской области СБУ разоблачила двух сотрудников сектора криминальной полиции Павлоградского райотдела полиции, которые продавали местным жителям наркотические вещества.