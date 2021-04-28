Мужчина плавал и случайно нашел кокаин на $1,5млн

Кокаин, найденный у берегов Флориды / USBPChiefMIP

Крупную партию кокаина, около 750 кг, нашел пловец у берегов американской Флориды.

Ничего не подозревая, мужчина плавал на мелководье у Палм-Бич, когда наткнулся на 25 плотно завернутых пакетов у береговой линии. При ближайшем рассмотрении заподозрил, что властям будет интересно узнать о находке. И связался с полицией. Об этом пишет Daily Star.

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Таможенно-пограничная служба США сообщила, что благодаря сообщению пловца, с пляжа вывезли кокаин на сумму $1,5 млн. Наркотик был спрятан в плотные пакеты по 30 кг.

В прошлом месяце у берегов Флориды другой пловец наткнулся почти на 30 кг кокаина. Подобную находку там же обнаружили в декабре 2020 года.

Кокаин стоимостью до $70 млн нашли у берегов Великобритании в 2017 году, когда в Национальное агентство по борьбе с преступностью обратился местный житель неподалеку Норфолка.