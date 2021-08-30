Мужчина отсудил у родителей компенсацию за выброшенную коллекцию порно

Родители выплатят сыну компенсацию за то, что выбросили его коллекцию порно. Фото: reuters

В американском штате Мичиган 43-летний Дэвид Веркинг подал в суд на родителей за то, что они уничтожили его коллекцию порно. Мужчина выиграл и теперь супруги должны выплатить ему компенсацию ​​$29 тыс.

Об этом сообщило издание The Guardian.

После развода Веркинг жил в доме родителей более 10 месяцев. Затем переехал в Индиану. Он обнаружил, что пропала его любимая коллекция порно.

"Откровенно говоря, Дэвид, я оказал тебе большую услугу, избавившись от этого хлама", - написал отец в электронном письме.

Тогда Веркинг решил подать в суд на родителей, ведь они не имели права выбрасывать его личные вещи. Вся коллекция с журналами и фильмами стоила $29 тыс., заверил мужчина. Кроме того родители должны компенсировать сыну $14,5 тыс., которые он потратил на адвоката.

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Во время вынесения решения окружной судья Пол Мэлони отметил, что супруги не смогли подтвердить законность уничтожения чужой собственности, которая им не нравится.

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