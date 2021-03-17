Мужчина ограбил банк во время тест-драйва BMW

Американец ограбил банк, чтобы сделать первый взнос за автомобиль. Фото: drom

В штате Техас, США, Эрик Дион Уоррен ради автомобиля BMW из салона решился на ограбление банка.

Чтобы воплотить в жизнь план, 50-летний мужчина взял заветную машина на тест-драйв и на ней поехал в банк, пишет CBS.

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Зайдя в учреждение, он начал угрожать кассиру дробовиком. Требовал выдать ему $10 тыс. Получив сумму, Уоррен отправился обратно в автосалон. Он хотел с помощью награбленных денег сделать первый взнос за автомобиль.

Кассир положил к сумме меченые купюры, а Уоррен этого не заметил. Он так сильно спешил купить BMW, что забыл в банке записку со своими отпечатками.

Полицейские задержали Уоррена в автосалоне. Его приговорили к 20 годам тюрьмы.

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