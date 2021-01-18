Мужчина 3 месяца жил в аэропорту из-за страха коронавируса

Международный аэропорт О'Хара в Чикаго / Reuters

Мужчина 3 месяца жил в охраняемой части аэропорту Чикаго, говоря полиции, что слишком боится коронавируса, чтобы вернуться домой в Лос-Анджелес.

Калифорнийца 36-летнего Адитья Сингха арестовали и обвинили в преступном проникновении в зону ограниченного доступа аэропорта и краже. Об этом пишет The Guardian.

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По данным полиции, мужчина прибыл рейсом из Лос-Анджелеса в аэропорт О'Хара 19 октября. Почти 3 месяца назад к нему подошли двое работников United Airlines и попросили предъявить документы. Сингх показал значок аэропорта, который 26 октября пропал у собственника, менеджера аэропорта.

Прокурор штата Кэтлин Гагерти сообщила судьи Кук Ортис, что пассажиры давали пищу Сингху, который не имеет уголовного прошлого. Гагерти сказал, что подозреваемый нашел значок и боялся возвращаться домой из-за коронавируса.

Лицо, не являющееся работником, проживало в охраняемой части терминала международного аэропорта с 10 октября 2020-го по 16 января 2021 года, и его не обнаружили.

Сингх имеет степень магистра в гостиничной сфере. Он пока что безработный. Жил с соседями по комнате в Лос-Анджелесе. За него установили залог $1 тыс. Если сможет его внести, то ему будет запрещен въезд в аэропорт.