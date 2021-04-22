Мужчина 15 лет прогуливал работу и получал полную зарплату

Мужчина 15 лет получал зарплату с работы, на которую не ходил. Фото: dw

Сотрудника одной из итальянских больниц обвинили в том, что он прогуливал работу в течение 15 лет и получал при этом полную зарплату.

Мужчина прекратил ходить на работу еще в 2005 году, пишет BBC.

Сейчас он находится под следствием по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении служебным положением.

За весь период, пока он не работал ему выплатили €538 тыс. Подозревают шестерых руководителей этой больницы, потому что они могли быть причастны к выплате зарплаты отсутствующему на работе работнику. Они находятся под следствием.

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По словам правоохранителей, мужчину направили работать в эту больницу в 2005 году. То есть он перестал выходить на работу практически сразу.

Полиция также обвиняет непутевого работника в том, что он угрожал своему менеджеру, чтобы помешать тому составить на него дисциплинарный протокол.

Позже этот менеджер вышел на пенсию, и отсутствие работника не замечали его преемники.

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