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среда, 20 января 2021 01:05

Мутация активно поражает детей. В Германии усилили карантин

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Мутация активно поражает детей. В Германии усилили карантин
Карантин в Германии усилили. Фото: Reuters

Власти Германии решили продлить карантин до середины февраля, усилив определенные ограничения.

"Все мероприятия, которые действуют с 16 декабря, будут продолжены до 14 февраля", - сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает Укринформ.

По ее словам, появление в начале января в Британии новой мутации вируса, которая намного заразнее, заставляет действовать на опережение, чтобы предотвратить новую вспышку инфицирования.

Меркель сообщила, что школы и детские сады будут закрыты до 15 февраля. Она назвала это "невероятным ограничением", но заметила, что новая мутация активно поражает детей.

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В общественный транспорт и в магазины заходить можно будет только в специальных медицинских масках (FFP2, KN95, операционных). В других местах можно пользоваться так называемыми бытовыми масками.

Везде, где возможно удаленная работа, работники должны перейти на такой режим. Частные встречи, как и раньше, разрешаются в кругу "1 семья плюс 1 человек".

В предыдущих сутках в ФРГ было подтверждено 11 369 новых случаев инфицирования Covid-19 и 989 смертей.

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