"Москва еще ответит на санкции" - МИД России угрожало ЕС из-за введения ограничений на фоне отравления Навального

Россия возмущена санкциями ЕС из-за отравления Навального. Фото: Reuters

Министерство иностранных дел России возмутили санкции ЕС из-за ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

На сайте МИД отреагировали на ограничения.

"Считаем категорически неприемлемым принятие Европейским союзом с подачи его ведущих государств-членов незаконных ограничительных мер в отношении ряда наших соотечественников под предлогом их мнимой причастности к инциденту с российским гражданином А. Навальным", - говорится на сайте.

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Также добавили, что по этому делу не было предъявлено никаких доказательств.

По мнению представителей МИД, решение о санкциях приняли в "атмосфере спешки и скрытности".

Позже в МИД заявили, что "Москва еще ответит на санкции ЕС".

Bellingcat, Der Spiegel и CNN провели собственное расследование отравления российского оппозиционера Алексея Навального "Новичком" и узнали имена 3 сотрудников ФСБ, которые преследовали его в Новосибирске и Томске.