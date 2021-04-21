Мошенники выманили у 90-летней женщины $32 млн

Гонконг с высоты / Reuters

Полиция сообщила, что в 90-летней женщины в Гонконге обманом украли $32 млн.

Полиция заявила, что преступники выдали себя за работников службы безопасности, расследуют уголовное дело в Китае. Женщине сказали, что ее данные украли и используют на материке. Затем убедили сделать 11 депозитов на банковский счет в период с августа 2020-го по январь 2021-го, чтобы якобы помочь расследованию. Об этом пишет ВВС.

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На данный момент следователи арестовали 19-летнего мужчину, освобожденного под залог.

По данным местных СМИ, в августе прошлого года с женщиной впервые связался кто-то, кто сделал вид из себя чиновника с материка. Затем мошенники пришли к ней домой и дали ей телефон, через который она имела общаться с ними.

Инцидент разоблачился тогда, когда помощница женщины по дому предупредила ее дочь о необычных действия. Старшая женщина жила без семьи, но с прислугой в своем доме в самом богатом районе Гонконга.