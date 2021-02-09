Мощный снегопад "парализовал" Нидерланды

В Нидерландах отменили десятки авиарейсов, остановились поезда. Фото: Укринформ

В Нидерландах из-за снега и сильного ветра второй день подряд парализовано движение транспорта.

В частности, из аэропорта "Схипхол" не ходит ни один поезд. Все направления отменены. Также из-за непогоды отменяют авиарейсы.

Поезда и автобусы в стране курсируют, если между городами очень маленькое расстояние. Общественный транспорт в нидерландских городах также работает со сбоем. Во многих городах полностью или частично приостановлена ​​работа автобусов и трамваев, сообщает Укринформ.

Жители страны, которые застряли в дороге, объединяются, чтобы вызвать одно на всех такси. Некоторые пытаются передвигаться на велосипеде. При этом трассы и дороги расчищены.

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Такой мощный снегопад в Нидерландах было последний раз зафиксирован в январе 2010 года.

По прогнозу синоптиков, такая погода в Нидерландах продержится около недели.

В воскресенье Нидерланды покрыло большим количеством снега. Были отменены десятки авиарейсов, остановились поезда. Из-за снегопадов и сильного ветра жителей страны призывают не выезжать без большой необходимости.