Мощные наводнения унесли жизни 11 человек, еще 25 пропали без вести

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Центральный Непал страдает от оползней и наводнений, которые вызвал сильный дождь в районе Синдхупалчок. Непогода унесла жизни 11 человек, еще 25 пропали без вести.

Об этом сообщили в издании NDTV со ссылкой на местные власти.

Тела трех человек обнаружили недалеко от города Меламчи в районе Синдхупалчок, к северо-востоку от Катманду, который в среду пострадал от внезапного наводнения, заставившего многих людей покинуть свои жилища.

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Министерство внутренних дел заявило, что 25 человек не смогли найти. Их объявили пропавшими без вести. Пострадавшие работали в проекте водоснабжения Меламчи.

Сильный дождь повредил дороги, разрушил мосты и дома, смыл рыбные фермы и домашний скот.

По словам местных властей, сотни людей вынуждены были переселиться в общественные приюты, школы, сараи и палатки.

На Шри-Ланке сильный дождь стал причиной наводнения и оползня. В результате погибли 17 человек и десятки тысяч вынуждены были покинуть свои жилища.